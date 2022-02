Viru genee 10 Joer gouf de rietsextremen Attentäter Anders Behring Breivik zu 21 Joer Prisong verurteelt.

Op en Neits hatt de rietsextremen Attentäter Anders Behring Breivik gefrot, fir fréizäiteg aus dem Prisong ze kommen.

Déi norwegesch Justiz huet awer en Dënschdeg decidéiert, datt den Attentäter vun Oslo an Utöya wäert am Prisong bleiwen - dat well d'Gefor bestéing, datt de Breivig nees a seng al rietsextrem Musteren zeréckfält, déi zu de mäerdereschen Attentater gefouert haten.

Bei den Attacken den 22. Juli 2011 zu Oslo an op der Insel Utöya hat de Breivig 77 Leit ëmbruecht.

Enger Psychiaterin no, ass de Breivig, dee lo 42 Joer al ass, e reegelrechten Neonazi an a sengem Charakter "asozial an narzisstesch".