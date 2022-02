Duerch dat villt Äis, dat an de leschten zwee Joerzéngte verschwonnen ass, ass de Mieresspigel ëm 1,2 Zentimeter geklommen.

Zanter dem Ufank vun de Miessungen am Abrëll 2002 huet den Äisschëld 4.700 Kubikkilometer Schmëlzwaasser verluer, schreift Polar Portal. Domat kéint een déi ganz Fläch vun den USA ëm en hallwe Meter ënner Waasser setzen.

Besonnesch staark schmëlzt den Äisschëld un de Küste vum dänesche Verwaltungsgebitt Grönland, steet an der Studie ze liesen. D'Auteure vun der Etüd referéiere sech op Donnéeë vum amerikanesch-däitsche Satellitteprogramm "Grace".

Ganz uerg ass d'Situatioun un der Westküst vu Grönland. De Fait, datt an där Regioun esou séier esou vill Äis schmëlzt, geet enger Nasa-Etüd no op d'Erwiermung vum Arkteschen Ozean zeréck. An der Arktis ass d'Äerderwiermung besonnesch alarméierend, well do dräi bis véier Mol sou séier d'Äis schmëlzt wéi am weltwäiten Duerchschnëtt.

Weider heescht et an enger Studie vun der Nasa, dass sech d'Gletscher a Grönland mëttlerweil sechs bis siwe Mol méi séier zeréckzéien, wéi et nach viru 25 Joer de Fall war.

Klimafuerscher no besteet den Äisschëld a Grönland aus esou vill gefruerem Waasser, dass d'Peegele vun den Ozeaner ëm iwwer 7 Meter klamme kéinten.