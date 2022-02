Beim Holocaust wier et "net ëm Rassen" gaangen, mä villméi ëm "Onmënschlechkeet vum Mënsch géintiwwer dem Mënsch", sou d'Actrice an enger US-Talkshow.

Eng Ausso, déi fir vill Kritik gesuergt huet. Hir Gespréichspartner hunn hir an der Talkshow "The View" widdersprach a betount, d'Nationalsozialisten hätte Judden, Sinti a Roma wéinst hirem rassistesche Weltbild verfollegt. Dat wieren dem Goldberg no awer "zwou Gruppe vu wäisse Mënschen", de Begrëff "Rass" géing dowéinst d'Theema verfeelen.

Och an de sozialen Netzwierker gouf et vill Kritik fir d'Actrice. "Rassismus war en zentraalt Element vun der Nazi-Ideologie", schreift zum Beispill den Holocaust-Musée zu Washington op Twitter. "Judde goufen net iwwert hir Relioun, mä iwwert d'Rass definéiert." De Chef vum Anti-Rassismus-Grupp "Anti-Defamation League" huet iwwerdeems ervirgehuewen, datt et ëm eng "systematesch Vernichtung" vun de Judde gaangen ass, déi vun den Nationalsozialisten als "mannerwäerteg Rass" ugesi goufen.

Op Twitter huet si sech fir hir Äusserungen entschëllegt. Jüddesch Mënschen an der ganzer Welt kruten ëmmer meng Ënnerstëtzung an dat wäert sou bleiwen, sou déi 66 Joer al Schauspillerin. Amplaz ze soen, datt et beim Holocaust net ëm Rass, mä ëm Onmënschlechkeet gaangen ass, hätt si soe missen, datt et ëm "béides" goung.

No der Diskussioun an der US-Talkshow gouf d'Afroamerikanerin vum US-Sender ABC wéinst "falschen a verletzende Kommentaren" fir zwou Wochen als Moderatrice suspendéiert. D'Goldberg hätt sech zwar entschëllegt, awer d'Chefin vun ABC Kim Godwin huet d'Actrice gebieden, sech Zäit ze huelen an iwwert d'Auswierkunge vun hiren Aussoen nozedenken an doraus ze léieren.

An der Gespréichsronn goung et ëm déi ëmstridden Entscheedung vun engem Schoulbezierk am US-Bundesstaat Tennessee, deen de weltbekannten Holocaust-Comic "Maus" wëll an de Schoulbibliothéike verbidden.