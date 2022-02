Tierkeschen Informatiounen no hätt ee Munitiounsdepoten a Schutzraim bombardéiert.

Viséiert vum Militärasaz ass déi an der Tierkei verbuede kurdesch Aarbechterpartei PKK an d'Kurdemiliz YPG a Syrien. Béid si vun der Tierkei als "terroristesch Organisatiounen" klasséiert. Ankara huet d'Attacke mat "Selbstverdeedegung" erkläert.

An Europa an den USA zielt just d'PKK als terroristesch Organisatioun. D'Kurdemiliz YPG dogéint ass ee vun den Alliéierte vun den USA am Kampf géint d'Terrormiliz IS.