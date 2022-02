Et ass déi éischte Kéier zanter der Muechtergräifung vun den Taliban, datt d'Unien am Afghanistan nees hir Dieren opmaachen.

Nieft de männleche Studenten war och eng kleng Unzuel u Fraen dobäi, déi un de Virliesungen deelgeholl hunn. Dës Course sinn awer den Autoritéiten no streng no Geschlechter getrennt.

Zu Langhman sinn e Mëttwoch de Moie grad emol sechs Studentinnen op d'Uni gaangen, alleguerten an enger Burka. Arméiert Taliban-Kämpfer stounge virun der Part vun der Universitéit. E Mataarbechter vun der Uni huet betount, datt d'Coursë fir d'Fra moies an déi fir d'Männer mëttes sinn.