Zwee Lëtzebuerger Alpinisten hu leschte Weekend misse vum Matterhorn an der Schwäiz gerett ginn.

Dat deelt d'Rettungsekippe vun der Air Zermatt an engem Communiqué mat. Dësen Asaz wär ënner äussert schwierege Wiederkonditioune geschitt. Déi zwee Alpiniste waren op enger Hütt blockéiert.

D'Lëtzebuerger hätte probéiert gehat, op d'Matterhorn ze klammen an dat am Wanter. Dat war hinnen net gelongen. Deenen zwee goung et gutt, heescht et am Schreiwes vun Air Zermatt.

Allerdéngs wär et eng Rettung a leschter Minutt gewiescht, well d'Alpinisten hir Iess-Reserve scho bal ganz opgebraucht gehat hätten.