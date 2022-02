Am tierkesche Grenzgebitt zu Griicheland sinn e Mëttwoch am Duerf Pasakoy 12 Mënschen dout opfonnt ginn.

D'Flüchtlinge sinn erfruer, nodeems hinnen den tierkeschen Autoritéiten no vu griicheschen Douanieren d'Kleeder an d'Schong ofgeholl goufen, ier si nees zeréck an d'Tierkei geschéckt goufen.

Dat schreift e Mëttwoch och den tierkeschen Inneminister Suleyman Soylu op Twitter: 12 vun 22 Migranten, déi vu griichesche Grenzbeamten zeréckgedrängt gi sinn, deenen hir Kleeder a Schong ofgeholl goufen, sinn erfruer." Mat engem Text huet hien och verschwomme Fotoe vu Läiche gedeelt.

D'Tierkei huet de griicheschen Autoritéite scho méi dacks virgeworf, Flüchtlingen illegal an sougenannte "Pushbacks" zeréckzedrängen an zeréck an d'Tierkei ze schécken. Virun allem Ufank 2020 hate sech un der tierkescher Grenz zu der EU vill Flüchtlingen zesummefonnt, deene Griicheland de Wee an d'EU verspäert hat. Griicheland huet der Tierkei deemools virgeheit, d'Flüchtlingen express als Drockmëttel un déi griichesch Grenz gelooss ze hunn.