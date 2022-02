Nach virum Summer sollen d'Produiten aus de Regaler verschwannen. D'Waassere géifen net méi genuch verkaaft ginn.

Wéi et heescht, géif et sech net méi rentéieren, fir d'Waasser aus de Vogesen um däitschen an éisträichesche Marché ze verkafen, esou de Schwäizer Konzern.

Et wéilt een sech an Zukunft weltwäit op Premium-Waasser konzentréieren. Fir den däitsche Marché wieren dëst d'Marke San Pellegrino an Acqua Panna, déi virun allem an der Gastronomie vill consomméiert ginn.

De Pëtz zu Vittel selwer, dee jo staark kritiséiert gëtt, soll awer weider vun Nestlé a Betrib gehale ginn.