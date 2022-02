Et soll en Zeechen zur Ënnerstëtzung an der Ukrain-Kris sinn. Nach dëse Mëttwoch wëll den US-President zousätzlech US-Zaldoten an Europa schécken.

Den Joe Biden huet den deementspriechenden Accord dofir scho ginn, wéi CNN an de "Wall Street Journal" berichten. Iwwer 3.000 US-Zaldote sollen deemno an de kommenden Deeg an Osteuropa an den Asaz kommen. Eng 2.000 ginn a Polen an an Däitschland stationéiert, ronn 1.000 schonn an Däitschland stationéiert Zaldote sollen a Rumänien versat ginn.

Wéi e Regierungsvertrieder confirméiert haut, sollen d'US-Zaldoten net an der Ukrain kämpfen. Si wieren och net op Dauer do. De Biden hat wéinst der Ukrain-Kris viru kuerzem schonn 8.500 US-Zaldoten an Alarmbereetschaft versat.