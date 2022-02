Nodeems et deeglaang schlëmm gereent hat, ass am Amazonas-Reebësch am Ecuador eng Ueleg-Pipeline no engem Äerdrutsch beschiedegt ginn.

An der Géigend vun der Provënz Napo lafen den Ament riseg Quantitéiten Ueleg aus a verpeschten de Buedem an d'Gewässer. Waasserquellen a Flëss si scho kontaminéiert, sou den zoustännegen Ëmweltministère. Et geet een dovun aus, dass bal 6.300 Barrel - dat sinn iwwer eng Millioune Liter - an en Naturschutzgebitt gelaf sinn.

D'Bedreiwer Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) hunn d'Uelegfërderung bis op Weideres gestoppt. Den OCP-Comitéschef mécht méi "héich Gewalt" fir de Virfall responsabel an huet confirméiert, dass ee mat de Reparaturaarbechten ugefaangen hätt. Ongeféier 84 Prozent vum ausgelafenen Ueleg hätt ee schonn opgesammelt.

© AFP © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Den Ueleg huet awer scho Flëss ronn 300 Kilometer vun der Onglécksplaz ewech erreecht, sou d'Vereenegung vun den Indigenen Nationalitéiten am ecuadorianeschen Amazonasgebitt (Confeniae). Doduerch wieren dausenden indigen Mënschen a Gefor. Am Ganze sinn 21.000 Quadratmeter vum Naturschutzgebitt Cayambe-Coca betraff.

Estado y @OCPEcuador justifican el nuevo desastre #SOSDerrameAmazonía. Las autoridades y los petroleros deben recordar que hay miles de indígenas sobreviviendo ya DOS años sin alimentos seguros... hoy la situación se vuelve más compleja. ¿Qué hará @CorteConstEcu? @LassoGuillermo pic.twitter.com/WVP7KjUxYh — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) January 31, 2022

Ueleg-Accidenter si keng Seelenheet am Ecuador. Eréischt am Abrëll d'lescht Joer waren duerch en Äerdrutsch an der selwechter Regioun iwwer 2 Millioune Liter Ueleg aus enger Pipeline gelaf an haten d'Grondwaasser, de Buedem an d'Flëss verseucht.

Déi 485 Kilometer laang Pipeline vun OCP transportéiert aus dem Amazonas-Reebësch bis un déi ecuadorianesch Pazifikküst. All Dag fléissen 160.000 Barrel Ueleg duerch d'Pipeline.