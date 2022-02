74 weider Persoune sinn nom Konsum vun dëser Substanz mat Vergëftungen an d'Spideeler ageliwwert ginn.

"Wien an de leschte 24 Stonnen Droge kaf huet, muss se ewechgeheien", sou de Sécherheetsminister vun der Provënz Buenos Aires Sergio Berni. D'Autoritéite géingen den Ament versichen, déi gëfteg Substanz ze lokaliséieren a se aus dem Verkéier ze zéien.

Am Viruert Tres de Febrero goufen eng Dose Verdächteger an deem Zesummenhang festgeholl, sou de Minister Berni. Ausserdeem huet d'Police Kokain-Päck saiséiert, déi esou ausgesi wéi déi vun den Doudesaffer.

Medieberichter no haten d'Autoritéiten e Mëttwoch de Moien Alarm geschloen, nodeems an argentinesche Spideeler massenhaft Leit mat Vergëftungen ageliwwert goufen an et och eng Partie Doudesfäll a Relatioun mat Kokain-Konsum gouf. Ufanks war vu 17 Doudegen a 56 Leit am Spidol rieds. Mëttlerweil sinn op d'mannst 20 Mënsche gestuerwen an iwwer 70 Konsumenten am Spidol. Ermëttler fäerten, datt d'Zuel vun den Doudesfäll nach klamme kéint.

Och de Parquet huet gewarnt, datt eng "héichgëfteg Substanz", déi als Kokain vermaart gëtt, am Ëmlaf wier.

De Sécherheetsminister huet drop verwisen, datt net de Kokain fir dës Doudesfäll verantwortlech wier, mä d'Mëttel, mat deene se gepanscht goufen. "All Dealer, dee Kokain keeft, streckt en", erkläert de Minister. "Déi eng maachen et mat net-gëftege Substanze wéi Stäerkt. Anerer mëschen Halluzinogenen drënner", huet de Sergio Berni betount. A "wann et keng Kontroll gëtt, da geschitt esou eppes", huet de Politiker gewarnt.