A Gelsenkirchen an Nordrhein-Westfalen hat ee Fuerschüler Gléck am Ongléck.

Wärend enger Fuerstonn ass ee jonke Fuerschüler "mat Schwong" an d'Zapsail vun enger Bensinnsstatioun gerannt an huet domat bal eng Explosioun ausgeléist. D'Zapsail gouf bei dem geféierleche Manöver komplett ëmgerappt, esou datt Gas ausgetratt ass. Well et eng akut Explosiounsgefor gouf, missten d'Police an d'Pompjeeën d'Tankstell groussraimeg evakuéieren an eng Spezialfirma huet missen urécken, fir den Drock vun der Anlag erof ze huelen.

Pkw kollidiert mit Zapfsäule. Die Kollision eines Fahrschulautos mit der Tanksäule für Flüssiggas endete glimpflich. Der Fahrschüler und eine Mitarbeiterin konnten nach einer ambulanten Behandlung vor Ort verbleiben. Die leichte Undichtigkeit beseitigte eine Fachfirma. #fwge pic.twitter.com/B6SXTreAaj — Feuerwehr GE (@FWGelsenkirchen) February 2, 2022

Méi wéi zwou Stonnen huet den Asaz gedauert, bis et vun der Plaz Entwarnung gouf. Dem Fuerschüler an der Mataarbechterin vun der Fuerschoul sinn näischt geschitt, no enger kuerzer Behandlung op der Plaz konnte si sur Place bleiwen. Wéi genau et zum Accident koum, soll elo d'Police klären.