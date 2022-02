En Donneschdeg de Moie géint 7.30 Auer gouf d'Police alarméiert, well bei engem Busarrêt an der Géigend vun der Realschule Plus zu Konz e Mann géing leien.

Op der Plaz huet d'Police festgestallt, dass de jonke Mann schro mat engem Messer verwonnt gi war. Hie war zu deem Zäitpunkt net uspriechbar. D'Affer gouf vun de Rettungsekippen noutversuergt a koum an e Spidol zu Tréier. Et handelt sech ëm en 23 Joer jonke Mann aus dem Landkrees Bernkastel-Wittlich. Wéi d'Police präziséiert, besteet Liewensgefor. Nach op der Plaz gouf e jonke Mann vu 16 Joer gestallt, dee fir d'Dot soll responsabel sinn. D'Ermëttlunge lafen. Zu den Hannergrënn vun der Dot ass bis ewell nach näischt gewosst.