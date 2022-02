Schonn am leschte Joer sinn a Brasilien méi wéi 13.000 Quadratkilometer Urbësch verluer gaangen - iwwer fënnef Mol d'Fläch vu Lëtzebuerg.

Ganzer 360 Quadratkilometer Bësch sinn eleng am leschte Mount gehae ginn - deen héchste Januar-Wäert zanter 2015. Dat geet aus de virleefegen Zuele vum Nationalen Institut fir Weltraumfuerschung (INPE) a Brasilien ervir.

Den Institut vergläicht Satellittebiller mateneen, a kann esou d'Ofholzung vum Reebësch quasi an Echtzäit verfollegen. Donnéeë vum INPE ginn dann op déi nächst Méint héichgerechent, fir Previsioune kënnen ze ginn.

U sech hat Brasilien op der UNO-Klimakonferenz COP26 zu Glasgow ugekënnegt, déi illegal Ofholzung vum Reebësch bis 2028 ze ënnerbannen. Tëscht August 2020 a Juli 2021 ass a Brasilien esou vill Reebësch ofgeholzt gi wéi zanter 2008 net méi. 13.235 Quadratkilometer waren et de Berechnunge vun der INPE no an deenen 12 Méint - méi wéi fënnef Mol d'Fläch vu ganz Lëtzebuerg.