Béid Kéieren huet den Onéierlechen eng Wodka-Fläsch matgoe gelooss a sech du séier aus dem Stëbs gemaach.

E Mëttwoch géint 7.20 Auer ass en 30-40 Joer ale Mann ouni Mask an eng Tankstell zu Pirmasens eragaangen. Du gouf hie vum Personal opgefuerdert, e Mond- an Nueseschutz unzedoen. Wéi ee vun de Mataarbechter sech ëmgedréit huet, fir him eng Mask sichen ze goen, huet de Mann eng Fläsch Wodka an de Grapp geholl an ass séier fortgelaf.

10 Minutte méi spéit huet et hien nees an d'Bensinsstatioun gezunn. Dës Kéier mat engem Mond- an Nueseschutz am Gesiicht. Nodeems hien op den Déifstall ugeschwat gouf, huet hien nees eng Fläsch Wodka agepaakt an huet sech duerch d'Bascht gemaach.

D'Police sicht elo no Zeien.