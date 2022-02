Den US-Militär huet de Chef vun der Miliz "Islamesche Staat" doutgemaach. Dat deelt den US-President Joe Biden en Donneschdeg aus dem Wäissen Haus mat.

De 45 Joe alen Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi wier an der Nuecht op en Donneschdeg bei enger Attack am Nordweste vu Syrien ëmkomm, heescht et vum US-President Joe Biden. An der Regioun ginn et den Ament schwéier Kämpf tëscht der vun den USA ugefouerter Koalitioun an den Terroriste vum sougenannten "Islamesche Staat".

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

Fir d'USA ass dëst dee gréisste Coup géint den Terrorismus a Syrien, zanter datt den IS-Leader Abu Bakr al-Baghdadi am Joer 2019 bei engem Ugrëff ëm d'Liewe koum.

En Donneschdeg goufe vun der Plaz awer och eng Rei Zivilaffer gemellt. An den Ausernanersetzungen no der Militäroffensiv sollen op d'mannst 13 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, dorënner sechs Kanner a véier Fraen. Dat mellt eng syresch Organisatioun, déi sech am Land fir d'Sécherheet vun den Zivilisten asetzt.