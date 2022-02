Déi gréng Deputéiert aus dem Bundestag setzt sech schonn zënter Jore géint Haass um Internet an.

D'Renate Künast huet am Kampf géint Hatespeech am Internet virum Bundesverfassungsgeriicht e wichtege Schratt no vir gemaach. D'Geriicht huet nämlech decidéiert, dass Facebook-Date vu User, déi d'Politikerin beleidegt hunn, missten un dës erausgi ginn. Domadder huet d'Geriicht d'Decisioun vum Berliner Geriicht opgehuewen, well doduerch d'Perséinlechkeetsrecht vum Renate Künast géife blesséiert ginn.

Déi gréng Politikerin huet sech natierlech glécklech iwwert dës Decisioun gewisen a schwätzt op Twitter vun engem gudden Dag fir d'Demokratie an d'Rechtsgeschicht am digitalen Zäitalter.



Onbekannter haten d'Künast ënnert anerem als "Stéck Schäiss" bezeechent, ma et waren awer och nach méi extrem Aussoen a souguer sexistesch Posts drënner. Ufanks hat d'Urteel vum Landesgeriicht Berlin fir deels Kritik gesuergt, well hei decidéiert gouf, si misst dës Beleidegungen als Politikerin iwwert sech ergoe loossen, dat bei allen 22 Beleidegungen déi am Raum stoungen.