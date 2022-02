Dat mellen däitsch Medien. Et geet ëm déi sougenannten Cum-Ex-Geschäfter.

Do goung et ganz graff resuméiert drëm, kuerz virum Ausbezuele vu den Dividenden d’Aktien hin an hier ze deplacéieren, fir d'Autoritéiten dronken ze maachen an ze täuschen. Um Enn goufe Steieren zréckbezuelt, déi u sech ni effektiv bezuelt gi waren.