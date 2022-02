En Donneschdeg gouf an der zweeter Chamber vum éisträicheschen Parlament d’Gesetz zur Impfflicht debattéiert an ugeholl.

Vun e Freideg u gëllt an Éisträich offiziell d’Impfflicht. Sie ass en Donneschdeg duerch hir lescht noutwenneg Instanz gaangen an ass domat elo a Kraaft. Wéi se ausgesäit, wat dat heescht a wéi dat ukënnt – dozou méi vu Wien vum Pol Edinger.

Korrespondenz vu Wien / Rep. Pol Edinger

An dräi Phasë soll d'Impfflicht ëmgesat ginn: déi éischt Phase dauert bis de 15. Mäerz an soll déi éisträichesch Biergerinnen a Bierger iwwer all Aspekter vun der Impfung an den Impfstoffer informéieren. Nach gëtt net kontrolléiert oder sanktionéiert. Dat ännert sech dann an der zweeter Phas: nom 15. Mäerz duerf a soll d’Police den Impfstatut wärend hiren normale Patrulle mat kontrolléieren. Geimpfte Persoune riskéieren dobäi Strofen, déi bei 600€ ufänken a bis op 3.600€ klamme kënnen. Déi drëtt a lescht Etapp hänkt da vun den Impfzuelen of. Des gi stänneg evaluéiert a bei Stagnatioun kréien Net-Vaccinéierter en fixe Rendez-vous fir eng Impfung. Doriwwer eraus ginn d‘Protokoller automatesch un nach ongeimpfte Persoune geschéckt.

Nieft der Impfflicht gouf och eng Impf-Lotterie lancéiert, fir déi 1 Milliard Euro zur Verfügung stinn. Domat soll all 10. Geimpften d’Chance op en Akafsbong am Wäert vu 500 Euro hunn. Dëse finanzielle „Incentiv“ soll hëllefen, nach méi Mënschen zu enger Impfung ze beweegen.

Kee Versteesdemech bis hin zu Roserei ass a Verbindung mam Impfflichtgesetz net nei: Wärend der Parlamentsdebatt Enn Januar war besonnesch de Chef vun der riets-nationaler Partei FPÖ opgefall, dee mat drastesche Wierder souguer vun engem „Attentat op d’ Dignitéit vum Mënsch“ geschwat huet. Och baussent dem Parlament gëtt et eng kléng mee haart Minoritéit, déi säit Woche géint d’Pandemiemoosname mobiliséiert. Besonnesch Weekends halen eng ronn 20.000 Demonstranten d’Wiener Police an Otem.

Wéi d’Impf-Obligatioun wierklech ugeholl gëtt, ka wuel eréischt nom Ufank vun der zweeter Phas Mëtt Mäerz besser ageschat ginn. Dann duerf d’Police kontrolléieren a ginn déi empfindlech Geldstrofe fälleg, déi bei Betraffenen dierfte fir groussen Onmutt suergen.