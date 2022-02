Ee 5 Joer ale Jong ass zënter en Dënschdeg an engem 32 Meter déiwem Pëtz agespaart, dat an engem Duerf am Norde vum Land.

D'Rettungsekippe hu schonn ee méi wéi 27 Meter déiwe Schacht gegruewen. An den nächste Stonne wëll een eng horizontal Verbindung mam Pëtz hikréien, fir d'Kand mat engem Helikopter an d'Spidol ze fléien. De klenge Rayan war an dësen ausgedréchente Pëtz net wäit vu sengem Haus gefall. Säi Papp wollt de Pëtz grad renovéieren.