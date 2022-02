De Freideg de Moien huet déi däitsch Police Medieberichter no direkt an e puer Stied an Nordrhein-Westfalen op Bommemenacë misse reagéieren.

Zu Oochen krut d'Police enger Spriecherin no an der Nuecht op e Freideg eng Mail mat enger Menace géint de Justizzenter vun der Stad. Dëst gouf doropshin evakuéiert, Sichhënn sinn am Asaz. Die Polizei ist nach Bombendrohungen an mehreren

öffentlichen Einrichtungen in Aachen und anderen Städten im Einsatz. In Aachen hatte die Polizei in der Nacht eine Mail mit der Drohung gegen das städtische

Justizzentrum bekommen. (1/2) — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) February 4, 2022 Wéi déi däitsch Noriichtenagence DPA mellt, hätten och eng Rei aner Policebüroen an anere Stied Menacë krut, déi anscheinend och Geriichtsgebaier betraff hunn. Eréischt Enn Oktober zejoert hat et an Nordrhein-Westfalen eng änlech Serie vu Bommemenacë ginn. Bomme goufen deemools allerdéngs net fonnt. Een Onbekannten hat deemools de Computer vun engem onbedeelegte Mann benotzt, fir d'E-Mailen ze verschécken.