Zwee opmierksam Kanner vun 11 Joer hunn eng Fra an engem Feld héiere jäizen an hunn ouni ze zécken Hëllef geruff.

De Jong huet der Police gemellt, dass d'Gejäiz wuel vun engem eidele Bauerenhaff géif kommen. Op der Plaz hunn d'Beamten awer néirens konnten eng Fra entdecken, déi an Nout ass. Den Haff war och net verlooss, ma vun enger eelerer Koppel bewunnt an déi huet eben och nach e puer Déiere gehalen. Ënner anerem Schof, Kazen an Hénger. Dat "weiblecht" Gejäiz koum iwwregens vun engem Haff-Bewunner, nämlech vun engem ganz männleche Pohunn.

Wéi d'Koppel der Police erzielt huet, wier dem Pohunn seng Partnerin viru Kuerzem gestuerwen an hie géing traueren. Seng Trauer géif hien a Gejäiz ausdrécken an dat kéint munch ee wuel och als mënschlecht Gebierels verstoen.

Rose war d'Police awer net. Si hunn d'Kanner fir hiren Asaz gelueft. Wa wierklech eng Persoun Hëllef gebraucht hätt, hätte si "eegeverantwortlech a couragéiert" gehandelt.