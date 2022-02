Deen nämmlechten Dag gouf et zweemol Amokalarm: An der Kaufmännischen Berufsbildungszentrum zu Saarbrécken an an der Heinrich-Böll-Gesamtschule zu Köln.

Zu Saarbrécken ass ee 19 Joer ale Schüler festgeholl ginn, deen no engem Sträit mat Menacen d'Schoulgebai verlooss hat. Et ass net kloer, ob hie Waffen doheem hat. Zu Köln war Amokalarm ausgeléist an d'Schoulgebai evakuéiert ginn. Et géif keen Hiweis op eng reell Gefor hindeiten, sou d'Police. Et wier awer Softair-Munitioun fonnt ginn.