No sengem Besuch zu Kiew huet den tierkesche President dem Weste virgeworf, datt et aktuell keng Féierungsfigur an hir Reie gëtt.

Esou eng Figur feelt dem Recep Tayyip Erdogan aktuell, fir eng Léisung am Ukrain-Konflikt ze fannen. "Fréier koum d'Merkel an hat de Schlëssel fir d'Léisung vun engem Problem an der Hand. Esou eng Féierungsfigur gëtt et am Moment net" sot den Erdogan engem Rapport vun der Noriichtenagence Anadolu no. "De Westen ass bis elo dru gescheitert, fir e Beitrag zu enger Léisung am Konflikt (tëscht der Ukrain a Russland) ze fannen". Och hätt dem tierkesche President no säin US-Amerikaneschen Homolog Joe Biden nach kee positiven Usaz bruecht.

Den Erdogan hat sech als Vermëttler tëscht Russland an der Ukrain ugebueden. Kiew hat dëst ugeholl, aus Moskau koumen éischter manner positiv Reaktiounen. Et soll awer en Treffen tëscht Erdogan a Putin ginn, wéini dat de Fall ass, ass aktuell nach net kloer.