Ee 5 Joer ale Jong war zënter en Dënschdeg an engem 32 Meter déiwem Pëtz agespaart an engem Duerf am Norde vum Land.

D'Rettungsekippe hate schonn ee méi wéi 32 Meter déiwe Schacht gegruewen. Zanter iwwer 4 Deeg hate si ouni Paus un dësem Tunnel geschafft, fir de klenge Rayan ze retten. © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. De Jong war schonn dout, ier datt d'Rettungsekippe hie konnten eraushuelen. De marokkanesche Kinnek Mohammed VI huet d'Nouvelle vum Rayan sengem Doud bekannt gemaach an engem Kondolenzmessage um Samschdeg den Owend. De klenge Rayan war an dësen ausgedréchente Pëtz net wäit vu sengem Haus gefall. Säi Papp wollt de Pëtz grad renovéieren. © AFP