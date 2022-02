Aktuell sollen eng 110.000 russesch Zaldoten un de Grenze vun der Ukrain stationéiert sinn.

Dem amerikanesche Geheimdéngscht no ass Russland am gaangen, eng grouss ugeluechten Invasioun vun der Ukrain ze preparéieren. Ronn 70 Prozent vum Dispositif, deen dofir néideg wier, hätt Russland dann och schonn en Place, heescht et aus den USA.

Eng final Decisioun soll de russesche President Wladimir Putin iwwerdeems awer nach net geholl hunn, de Kreml bestreit offiziell weider, an d'Ukrain amarschéieren ze wëllen.

Dem US-Geheimdéngscht no versammele sech op der ukrainesch-russescher Grenz esou séier d'Truppen, datt bis Mëtt Februar de Kontingent vu 150.000 Zaldote fir eng Invasioun kéint prett stoen. Méiglech wier, datt déi russesch Arméi sech op d'Separatiste-Regioun Donbass beschränke géing, mee och eng gréisser Invasioun wier méiglech, esou d'USA.