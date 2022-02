De Stuerm "Batsirai" huet mat staarkem Wand a Reen d'Ostküst vum Inselstaat am indeschen Ozean getraff.

Meteorologen hu vu Wandspëtzte vu bis zu 260 Kilometer an der Stonn gewarnt a Wellen vu bis zu 15 Meter Héicht.

De lokalen Autoritéiten no goufen Haiser zerstéiert. Engem éischte Bilan no koum awer keen ëm d'Liewen. Ronn 40.000 Mënschen hu missen an Nout bruecht ginn.

Eréischt Enn Januar hat den Tropenstuerm "Ana" Madagaskar verwüüst. Op d'mannst 58 Mënsche waren dobäi ëm d'Liewe komm.