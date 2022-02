Um Sonndeg ass et ee gréissere Brand eng 350 Meter vum Musée d'Orsay beim Hotel Beauharnais.

Am 7. Arrondissement brennt d'Gebai an enger Strooss, déi parallel zu der Seine läit. D'Pompjeeë sinn op der Plaz. Informatiounen iwwer Blesséierter gouf et nach keng.