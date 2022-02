An Éisträich, der Schwäiz an a Bayern goufen zanter e Freideg Alpiniste matgerappt, vun deenen der um Enn 11 just nach dout konnte gebuergen ginn.

Verschiddener wollten «hors piste» Schi fueren. Wéinst massivem Nei-Schnéi gouf et am Virfeld a ville Regiounen Warnungen, dat ze maachen, well d'Lawinegefor ganz héich wier.