De franséische President Macron gesäit um Méindeg de Vladimir Putin zu Moskau, duerno reest hie weider op Kiew.

Den däitsche Kanzler Scholz ass beim US-President Biden zu Washington an déi däitsch Ausseministesch Baerbock beim ukrainesche President Selenski.

De Weste fäert eng russesch Invasioun an der Ukrain, Moskau dementéiert. Russland well awer Garantien, datt sech d'NATO net weider no Osten ausbreet an d'Ukrain Member vun der Militärallianz gëtt.