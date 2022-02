De Reesbus mat 47 Passagéier u Bord ass e Sonndeg op der Insel Java um Wee un d'Küst vun der Strooss ofkomm.

E Grond fir den Accident kéint e Versoe oder e Feeler un de Bremse gewiescht sinn, sou de Policechef e Sonndeg den Owend spéit nom Virfall. 13 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm, 34 koume blesséiert an d'Spidol.

D'Front an déi riets Säit vum Bus goufe staark beschiedegt. De Chauffer war ënnert den Doudesaffer.

Déidlech Accidenter sinn am 270-Milliounen-Awunner-Staat keng Seelenheet. D'Gefierer sinn dacks an engem alen an immens schlechten Zoustand. Donieft ginn och d'Verkéiersreegelen heefeg net respektéiert.