Och mam EU-Verbuet vu Plastikstuten a Eeweeplastik, ass d'Plastik-Flut an eisen Ozeaner net gestoppt. Dat weist eng Etüd vum Alfred-Wegener-Institut.

D'Ëmweltorganisatioun WWF hat scho virun den dramatesche Suitte gewarnt, well ëmmer méi Plastik an eise Mierer lant. D'Verschmotzung duerch Plastik wier an de leschte Joerzéngten exponentiell an d'Luucht gaangen, sou de WWF am Hibléck op d'Meta-Etüd, déi si an Optrag ginn haten. Dora goufen 2.592 Ënnersichunge vum Institut ausgewäert, déi zanter de 60er Jore bis 2019 duerchgefouert goufen.

Plastik zersetzt sech am Mier zu Mikro- an Nanoplastik, an dee wäert sech an den nächsten 30 Joer méi wéi verduebelen, sou d'Cheffin vum Fachberäich fir Mieresschutz beim däitschen WWF, d'Heike Vesper. Bei knapp 90 Prozent vun den ënnersichte Mieresaarte wieren Auswierkunge festgestallt ginn, seet d'Melanie Bergmann vum Alfred-Wegeneer-Institut. Allerdéngs wieren d'Zesummenhäng nach net genuch erfuerscht.

Wat et fir Auswierkungen op d'Déierewelt huet, ass bekannt. Mir erënneren eis un déi grujeleg Biller vu qualvoll gestuerwene Vigel mam Mo voll Plastik. Ma och Koralle kréien duerch de Plastik net méi genuch Luucht a Sauerstoff. Delfinen, Mieresschildkröten a Waler verwiessele Plastiksstécker dacks mat Narung, kréien doduerch e falscht Sättegungsgefill, leiden ënner Verstopfung oder kréien ënnerlech Verletzungen. Nieft dem Faite, dass d'Mieresbewunner mam Plastik Chemikalien ophuelen, wat hir Fortplanzung beanträchtegt.

Besonnesch betraff ass d'Mëttelmier, dat Gielt an dat Ostchinesescht Mier. Virun der indonesescher Insel Java wier op e puer Plazen d'Hallschent vum Mieresbuedem mat Plastik verknascht. Souguer am déiwe Mier géif sech ëmmer méi Plastiksoffall usammelen.

Dacks gëtt de Knascht direkt an d'Mier gekippt oder bei Héichwaasser vun Deponië mat ewech gespullt. Plastik, dee just emol genotzt ka ginn, mécht 60 bis 95 Prozent vun der Verschmotzung aus. Der Etüd no hu sech antëscht 86 bis 150 Milliounen Tonne Plastik an eisen Ozeaner ugeräichert. Souguer Wandenergieanlagen droen zur Verschmotzung vun de Mierer bäi, de Lack gëtt nämlech duerch de Wand ofgeriwwen. Déi Quantitéit konnt een awer nach net chiffréieren. Wat een och nach net beziffere kéint, wier d'Quantitéit u méi Knascht duerch Masken, Händschen an aner Corona-Schutzmesuren.

De WWF fuerdert an deem Sënn d'Ëmweltversammlung vun de Vereenten Natiounen (Unea) op, déi Enn Februar zu Nairobi ass, e rechtsverbindlecht globaalt Ofkommes géint Plastik an de Mierer op den Instanzewee ze bréngen.