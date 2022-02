Leschten Zuelen no goufen a Frankräich pro Joer 50 Millioune männlech Jippelcher doutgemaach. Domat soll an Zukunft Schluss sinn.

Dat massenhaft Ëmbrénge vun dësen Déiere soll Enn 2022 ënnerbonne ginn. Et ginn nämlech Technologien, déi et erlaben, d'Geschlecht vum Jippelche schonn am Ee ze erkennen. Sou kann evitéiert ginn, déi Kleng ëmzebréngen, nodeems se d'Liicht vun der Welt erbléckst hunn. Ronn 50 Millioune Jippelcher kommen a Frankräich pro Joer op dës Manéier ëm d'Liewen.

E puer Ausname sollen et a Frankräich awer weiderhi ginn. Zum Beispill kënnen d'männlech Jippelcher fir d'Déieren-Ernierung benotzt oder fir wëssenschaftlech Zwecker doutgemaach ginn.

Aus wirtschaftlecher Siicht sinn déi männlech Jippelcher net interessant, well se keng Eeër leeën an net sou vill Fleesch kréie wéi d'Weibercher.

Dat neit Verbuet soll fir d'Besëtzer Méikäschte vu ronn 59 bis 69 Cent op 100 Eeër gekuckt mat sech bréngen.

Dat selwecht Verbuet gëllt an Däitschland schonn zanter Ufank 2022.