De franséische President Macron war e Méindeg op Visitt beim Vladimir Putin zu Moskau, an huet no de Gespréicher vun der Méiglechkeet op eng diplomatesch Léisung vum aktuelle Konflikt geschwat.

Dofir misst de Friddensplang fir d’Donbass-Regioun an der Ost-Ukrain strikt a komplett ëmgesat ginn, wat och Ustrengunge vun der Ukrain géif erfuerderen, sou de Macron.

De Vladimir Putin huet op en neits d’Nato opgeruff sech net weider no Osten auszebreeden.

Den US-President Joe Biden huet iwwerdeems am Kader vun enger Visitte vum däitsche Kanzler Olaf Scholz annoncéiert, dass am Fall vun enger russescher Invasioun an d’Ukrain, direkt Schluss misst sinn, mam Projet vun der Gas-Pipeline Nordstream 2. Déi beliwwert jo Däitschland mat russeschem Gas, andeems d’Ukrain ëmgaange gëtt.

D’USA hunn u sech keng Handhabung iwwert déi Pipeline, mä kënnen als gréisste Nato-Partner natierlech Drock op hir Co-Membere maachen.