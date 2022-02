Et gëtt eng nei Hoffnung fir Mënsche mat Queeschschnëttslämung. Wëssenschaftler an der Schwäiz hunn eng nei Behandlungsmethod entwéckelt.

Déi Betraffe kënne mat der neier Method schonn no kuerzer Zäit nees e puer Schrëtt goen.

An engem e Méindeg verëffentlechte Bericht an der Fachzäitschrëft "Nature Medecine" huet de Grupp Fuerscher vun hirer klenger Etüd mat 3 Persoune bericht, déi Elektroden an d'Réckemuerch implantéiert kruten, déi elektresch Impulser un d'Muskele schécken. Scho kuerz nodeems si de 6 Zentimeter laangen Implantat agesat kruten, konnten déi 3 Männer, déi no engem schroen Accident queeschschnëttsgeläämt waren, hir éischt Schrëtt trëppelen.

D'Fuerscher hunn, ënnert der Leedung vun der Schwäizer Neurochirurgin Jocelyne Bloch an dem franséischen Neurowëssenschaftler Grégoire Courtine, eng zanter Joren erfuerschte Method vun der Réckemuerchstimulatioun weider entwéckelt. Schonn 2018 hate si éischt Succèse mat hirer Behandlung gemellt, déi sech awer réischt éischt Wochen nom Agrëff gewisen hunn.

Mam neien Implantat hunn d'Wëssenschaftler däitlech besser Resultater erziilt. "D'Elektrode ware méi laang a méi grouss, wéi déi, déi ee virdrun implantéiert hat. Et kéint een och duerch dës nei Technologie op méi Muskelen zougräifen."

Ee vun de Participante vun der Etüd, de Michel Roccatis, huet vun enger "ganz emotionaler Erfarung" geschwat, nodeems hie seng éischt Schrëtt no der Queeschschnëttslämung gemaach hat. No e puer Méint Rehabilitatioun kann hie mëttlerweil nees e puer Stonne laang stoen a bal ee Kilometer wäit trëppelen.

Bis zu engem flächendeckenden Asaz vun der neier Therapie wäerten der Aschätzung vun de Fuerscher no nach e puer Joer vergoen. Elo mol ass eng gréisser Etüd mat 50 bis 100 Patienten an den USA an an Europa geplangt.