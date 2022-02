An Italien hunn Ermëttler d'mumifizéiert Läich vun enger 70 Joer aler Fra an hirer Wunneng fonnt. Dat lescht Liewenszeeche vun hir ass vu September 2019.

Duerch Zoufall ass d'Police op d'Läich vun enger Fra gestouss, déi wuel scho viru méi wéi zwee Joer gestuerwe war. Wéi d'Zeitung "Corriere della Sera" schreift, hat d'Fra hiert Haus virun e puer Joer engem Schwäizer verkaf, awer liewenslaangt Wunnrecht behalen.

Den neie Proprietär wier net dacks do gewiescht an eréischt stutzeg ginn, nodeems hien iwwer ëmgefalle Beem op sengem Grondstéck informéiert gi war. Wouropshin hien d'Police alarméiert huet, déi d'Läich fonnt huet.

D'Fra wier fir d'lescht am September 2019 vun Nopere gesi ginn, déi dovun ausgaange sinn, dass d'Fra um Ufank vun der Pandemie 2020 geplënnert war. Déi 70 Joer al Italienerin, bei där näischt op en onnatierlechen Doud higewisen hat, hat wuel keng weider Familljememberen.

An Italien huet d'Entdeckung fir vill Matleed gesuergt. D'Familljeministesch huet op Facebook geschriwwen, datt keen eleng gelooss dierft ginn. An engem Kommentar vun der "Corriere della Sera" heescht et dorop, déi Verstuerwe wier "d'Einsamkeet a Persoun". Vill Leit hätten nach "d'Erënnerungen un déi chaotesch Familljen aus de landwirtschaftlechen Zäite vun Italien" am Kapp. Ma an der Realitéit géing een eleng stierwen. A wat nach bal méi schlëmm ass, datt "mir eleng liewen".