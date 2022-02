Den 32 Joer ale Mann ass deen eenzege vum Djihadiste-Kommando, deen nach lieft.

Hie gouf am Mäerz 2016 zu Bréissel festgeholl an do och scho verurteelt. Bei den Attacken am November 2015 zu Paräis koumen am Ganze méi ewéi 130 Mënschen ëm d'Liewen.