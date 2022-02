E Mëttwoch ass den Optakt vum 3 Deeg laange "One-Ocean-Sommet" zu Brest.

Op Initiativ vum franséische President Macron kommen 20 Staats- a Regierungscheffen, d'EU-Kommissioun, ONGen a Vertrieder vun der Schëffs- a Container-Branche zesummen.

Et geet drëm, d'Weltmierer besser ze protegéieren, notamment virum Plastik-Offall. Enn Februar soll dat Ganzt och e Sujet sinn an der UNO-Vollversammlung zu New York.