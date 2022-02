De Mann huet e Schued vu bal enger hallwer Millioun Euro verursaacht, nodeems e sech mat 2 Promill Alkohol am Blutt hannert d'Steier gesat huet.

A Franken huet en alkoholiséierte Chauffer en Dënschdeg den Owend en immense Schued verursaacht. De 50 Joer ale Mann krut mat sengem Gefier op d'mannst 31 aner Ween ze paken. Ausserdeem huet hien en Haus a Brand gesat. 3 Persoune goufe blesséiert, sou d'Police Mittelfranken. De materielle Schued gëtt op ronn 400.000 bis 500.000 Euro geschat.

Beim Alkoholtest koum eraus, datt de Mann zwee Promill Alkohol am Blutt hat. Éischten Informatiounen no soll hien duerch Rout gefuer sinn an dobäi mat engem aneren Auto kollidéiert sinn. D'Automobilistin gouf dobäi liicht blesséiert. Dunn ass de Mann mat sengem Camion einfach weidergefuer a krut eng Rëtsch aner Gefierer ze paken. D'Autoe goufen der Police no widder d'Fassade vun Haiser gedréckt. Doropshi sinn de Camion, eng Partie Autoen an en Haus a Brand geroden. De Camionschauffer an ee Passant goufe liicht verwonnt. De Pompjeeën ass et gelongen, de Brand ze läschen an d'Haus z'evakuéieren.

De Mann, deen aus der Tierkei staamt a kee Wunnsëtz an Däitschland huet, kënnt am Laf vum Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter.