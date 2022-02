Et war eng éischte Kéier, datt e Mëttwoch deen eenzegen Terrorist, deen d'Attentater vum 13. November 2015 iwwerlieft huet, viru Riichter ausgesot huet.

Iwwer Stonnen huet de Salah Abdeslam op d'Froe vun de Riichter geäntwert an d'Attentater mat 130 Doudege justifiéiert. Wéi hie sot, géif hie sech nach ëmmer zum IS bekennen - dës Aktioune wiere legitim. Selwer hätt hien awer 2015 keen dout gemaach a seng Dynamit-Ceinture net gezünt, mä ewechgeheit. "Ech hu keen ëmbruecht a kee blesséiert", sou den Haaptugekloten.

Donieft huet hie viru Geriicht déi "extreem haart Strofen" bei Terrorismus-Prozesser kritiséiert. "Wann an Zukunft iergendee mat engem Koffer mat 50 Kilogramm Sprengstoff an de Metro oder an de Bus klëmmt an et sech am leschte Moment dach nach anescht iwwerleet, da wäert e sech soen, datt en dat net maache kann, well een hien trotzdeem aspären oder ëmbrénge wäert", sou de Salah Abdeslam.

Den Abdeslam war no de mäerdereschen Attentater vu Paräis bei enger Razzia 2016 am Bréisseler Quartier Molenbeek verhaft ginn. Bei den Terrorattacke waren am Bataclan an op Terrasse vu Bistroen a Restauranten 130 Leit kalbliddeg erschoss ginn. Et goufen eng 350 Blesséierter.

De Marathon-Prozess hat ewell am September ugefaangen.