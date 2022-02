No engem besonnesch tragesche Weekend mat 11 Alpinisten, déi gestuerwe sinn, gouf an Tirol Ufank der Woch de Lawine-Warn-Niveau 4 ausgeléist.

Ronn 40 Zentimeter Neischnéi a Wandspëtzte vu bis zu 160 Stonnekilometer goufen et déi leschten Deeg an Tirol. Eng geféierlech Kombinatioun fir d'Schifuerer. Iwwert de Weekend waren an den Alpen op d'mannst 11 Mënschen ëm d Liewe komm; 8 dovun an Tirol. D'Affer waren zum gréissten Deel Männer, déi och aus der Regioun koumen. Dacks och erfuere Biergleit.

Ufank der Woch gouf deemno de Warn-Niveau 4 op enger Skala vu 5 ausgeléist. Ma déi gréisste Gefore géifen op ongeféier 1.600 Meter Héicht leien, sou de Michel Larcher, Member vum Alpine Club. D'Visibilitéit wier do déi lescht Deeg immens schlecht gewiescht. D'Lawine géife spontan declenchéiert ginn, och ouni, datt ee Schifuerer doriwwer gefuer ass.

Ob eng Lawin lassgeet oder net, dat kann och den erfuerene Bierg-Retter a President vum Tiroler Bierg-Rettungsdéngscht Stefan Hochstaffl net ëmmer genee viraussoen. D'Schnéidecke sinn dacks onberechenbar.

D'Accidenter de Weekend wieren dem Rudi Maier, Chef vum Tiroler Lawinewarnservice, no awer previsibel gewiescht. Dat, well an där Regioun bannent nëmme puer Deeg méi wéi 100 Lawine lassgaange sinn. Zu Schmirn gouf beispillsweis e Samschdeg een 58 Joer ale Mann vum Schnéi begruewen. E Freideg hate Lawine scho 7 Leit an den Doud gerappt. Dorënner eng Koppel zu Auffech, a véier Touristen esou wéi een erfuerene Guide aus Ost-Tirol zu Spiess.

Deemno sinn d'Rettungsdéngschter aus der Géigend ongewéinlech dacks geruff ginn. Fir déi meeschtens fräiwëlleg Retter sinn déi vill Missiounen eng grouss Belaaschtung an een Ausdauer Test. Eleng de Weekend waren um Bierg bal 500 Rettungsleit an 30 Poliziste permanent am Asaz.

Zanter e Mëttwoch schéngt d'Situatioun sech an der Géigend vun Tirol awer e wéineg berouegt ze hunn. D'Lawine-Gefor ass erofgaangen a soumat och d'Warn-Stuf 4 op 3 erofgesat ginn. Schifuerer sollen awer weiderhin evitéieren, hors piste ze fueren.