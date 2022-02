Clienten, déi d'Geméisbällercher "Huvudroll 1.000 g, gefruer" mat Oflafdatum bis de 26. Oktober 2022 kaf hunn, sollen dës géint e Remboursement zréckginn.

Et kéint sinn, datt kleng Plastikdeeler vun enger defekter Produktiounslinn am Produit "HUVUDROLL Geméisbällercher 1000 g, gefruer" mam Haltbarkeetsdatum 26.10.2022 sinn. Aus deem Grond rifft IKEA all "Huvudroll"-Geméisbällercher mat deem Oflafdatum zréck.

De Produit kann an all IKEA zréckbruecht an och ouni Keessenticket rembourséiert ginn.

D'Schreiwes vun IKEA

IKEA ruft bestimmte Charge des HUVUDROLL Gemüsebällchens wegen möglicher Gefrot durch Kunststoffteile zurück



Thursday, February 10, 2022 — IKEA bittet alle Kundinnen und Kunden, die „HUVUDROLL Gemüsebällchen 1000 g, gefroren“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2022 gekauft haben, das Produkt bei IKEA gegen Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückzugeben. Es besteht die Gefahr, dass Kunststoffteile in das Produkt gelangt sind.

Für IKEA stehen die Sicherheit und die Qualität seines Lebensmittelangebots an oberster Stelle. IKEA möchte seinen Kundinnen und Kunden Produkte anbieten, denen sie vertrauen können und die auf verantwortungsvolle Weise hergestellt werden – ohne Kompromisse bei Lebensmittelsicherheit oder Qualität.

Trotz aller Sorgfalt zeigte sich, dass Kunststoffteile aus einer defekten Produktionslinie in das Produkt „HUVUDROLL Gemüsebällchen 1000 g, gefroren“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2022 gelangt sind. Aus diesem Grund ruft IKEA alle Produkte mit diesem Haltbarkeitsdatum zurück.

„HUVUDROLL Gemüsebällchen 1000 g, gefroren“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2022 können in jedem IKEA Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgegeben werden. Ein Kaufbeleg (Kassenbon) ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter www.IKEA.be oder unter der kostenlosen IKEA Rufnummer 0800 388 09 (Belgien) oder 0800 66 222 (Luxemburg).

IKEA entschuldigt sich bei allen Kund*innen für die Unannehmlichkeiten, die durch den Rückruf entstehen.