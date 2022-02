De Kooperatiounsminister hat sech e Dënschdeg heivir op Niamey an den Niger gemaach.

Zesumme mam Generalsekretär vun der nigerianescher Croix-Rouge, huet de Lëtzebuerger Kooperatiounsminister Franz Fayot domadder de Chantier fir den neien Zenter inauguréiert.

Mat dësem Zenter ginn déi logistesch Kapazitéiten vun der nigerianescher Croix-Rouge a ville Länner gestäerkt.

Communiqué de presse

NIGER : extension du centre logistique de la Croix-Rouge pour mieux venir en aide aux victimes des crises humanitaires

Niamey / Luxembourg, le 10 février 2022

Le 9 février 2022, le Secrétaire Général, M. Issa Yamoussa représentant le Président de la Croix-Rouge nigérienne a accueilli le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, M. Franz Fayot, accompagné par le directeur de LuxDev, M. Gaston Schwartz, ainsi que de la directrice d’ADA (Appui au Développement Autonome), Mme Laura Foschi. Le directeur de l’Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, M. Rémi Fabbri, était également présent pour les recevoir en compagnie de locaux.

Le chantier de l’extension du centre logistique a été inauguré par M. Franz Fayot qui en a posé la première pierre avec le secrétaire général de la Croix-Rouge nigérienne. Les travaux, considérables, font partie du nouveau projet pluriannuel de la Croix-Rouge luxembourgeoise financé par la Direction de la coopération luxembourgeoise, qui renforce les capacités logistiques de la Croix-Rouge nigérienne dans tout le pays.

La liste des défis pour les organisations humanitaires au Niger est en effet longue : le pays fait face à des crises telles que l’insécurité, les impacts graves du changement climatique et les déplacements de populations. Pour améliorer l’efficience de la réponse humanitaire et venir en aide plus rapidement aux familles sinistrées, un renfort des capacités logistiques de la Croix-Rouge nigérienne, dont la Croix-Rouge luxembourgeoise est un partenaire de longue date, est devenu nécessaire.

Dans son allocution, M. Franz Fayot a mis en exergue l’importance du triple Nexus humanitaire notamment représenté à travers le l’évolution du Sahel Shelter, l’abri d’urgence développé au Luxembourg. Il a également rappelé l’importance de la synchronisation des acteurs luxembourgeois pour soutenir au maximum les personnes les plus vulnérables et le rôle majeur que joue la Croix-Rouge luxembourgeoise parmi les acteurs humanitaires au Niger sur le domaine de l’habitat.

Le Secrétaire Général, M. Issa Yamoussa représentant le Président de la Croix-Rouge nigérienne a souligné que la présence du ministre de la Coopération, du directeur de l’Aide internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise, du directeur de LuxDev et de la directrice d’ADA symbolise la force de la coopération des acteurs luxembourgeois au Niger. Il a remercié tous les acteurs pour leur partenariat solide, qui permet une réponse humanitaire d’urgence aux plus vulnérables sans oublier les enjeux de développement.

« Les travaux d’extension du centre, financé par le ministère de la Coopération et de l'Action humanitaire, va permettre de répondre immédiatement aux besoins humanitaires et de pouvoir les anticiper. Ainsi de nombreuses vies seront épargnées » a expliqué M. Prosper Zombre, chef de mission pour la Croix-Rouge luxembourgeoise dans le pays. Il cite pour exemple le projet de résilience à Maïné-Soroa, durant lequel la Croix-Rouge luxembourgeoise construit 500 nouvelles maisons et réhabilite 200 autres, pour donner un toit à des familles déplacées. « Ce type de réponse humanitaire sera encore amélioré grâce au renfort logistique que permettra l’extension du Centre ».

La Croix-Rouge luxembourgeoise

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 600 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux.