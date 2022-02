Zu Berlin sëtze russesch an ukrainesch Vertrieder nees am sougenannten Normandie-Format un engem Dësch.

Do geet et drëms d'Meenungsverschiddenheeten am Konflikt tëscht Russland an dem Westen ze reduzéieren. D'Situatioun ass ugespaant.

Méi ewéi 125.000 Zaldote soll Russland schonn laanscht d'ukrainesch Grenz zesummegezunn hunn. Elo nach e grousst Militärmanöver a Belarus. Den defensive Charakter vun deem Exercice gëtt zu Moskau a Minsk ëmmer nees betount. Mä de Westen fäert, dëse Manöver wär vläicht de leschte Schratt virun enger Attack op d'Ukrain.

Aus ukrainescher Siicht ass ee vun quasi alle Säiten ëmzéngelt.

Wéi seriö de Grond vun dëser Übung ass, doriwwer si sech d'Militärexperten an der internationaler Press net eens. Wuel soll de Weste mam Manöver awer just provozéiert an duerchernee gemaach ginn. D'Preparatioune wieren esou lues iwwert d'Bün gaangen, dass d'Nato-Satellitten all Etapp genee suivéiere konnten.

Mä grad dowéinst ass een alertéiert am Westen. Nieft de villen Zaldote positionéiert Russland och Artillerie a Loftofwiersystemer. Iwwerdeems si Kampfjetten un déi polnesch Grenz geflu ginn. 10 Deeg soll den Exercice daueren.

Och an Uniformen, awer deene mat Paltong a Krawatt, sëtze Russen, Ukrainer, Fransousen an Däitscher en Donneschdeg zu Berlin beieneen. Déi zweet Reunioun am sougenannten Normandie-Format. Mam Zil: Deseskalatioun.

D'Nato verstäerkt d'Truppen an den ëstleche Memberstaate schonn. D'USA an aner Alliéierter liwwere Waffen an d'Ukrain. Däitschland refuséiert dat bis elo.