D'Bréck am Sauerland, déi en Deel vun der Autobunn 45 ass, soll esou séier wéi méiglech Plaz maache fir eng nei.

D'Zeeche fir eng Sprengung nach dëst Joer stéinge gutt, och déi technesch Viraussetzunge fir eng Sprengung géife virleien, huet de Bundesverkéiersminister Volker Wissing en Donneschdeg d'Donnéeë vun der Autobunnsbedreiwer a Westfalen zitéiert.

D'Sprengung wier eng Chance, dass et méi séier geet. Den Neibau kéint deen Ament däitlech méi séier lancéiert ginn. Mat der Planung hätt een och schonn ugefaangen. Den neie Projet wäert eng Bauzäit vu 5

Am Januar gouf bekannt, dass d'Autobunnsbréck irreparabel Schied opweist. Se provisoresch ze reparéiere wier net méiglech, sou den zoustännege Minister. Besonnesch dat hat an der Wirtschaft fir hefteg Kritik gesuergt.

D'A45 verbënnt d'Ruhrgebitt mam Groussraum Frankfurt am Main a gëllt als wichtegst Verkéierslinn fir Südwestfalen. D'Bréck Rahmede ass ronn 70Meter héich an ass an onmëttelbarer Géigend vun Haiser a Firmen, wat eng Sprengung schwéier mécht.

Eréischt leschte Weekend war d'Autobunnsbréck am Siegerland gesprengt ginn.