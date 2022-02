De moderne Mënsch ass enger Etüd no däitlech méi fréi an Europa an an de Liewensraum vum Neandertaler agedronge wéi ugeholl.

Am Südoste vu Frankräich an de Grottes de mandrin goufe Fossilien an Aarbechtsgeschier fonnt, déi dorobber hindeiten. Dat gouf e Mëttwoch an der Fachzäitschrëft "Science" publizéiert. Deemno wier den Homo sapiens scho viru 54.000 Joer an Europa ukomm. Bis ewell awer ass d'Fuerschung dovunner ausgaangen, datt et eréischt 9.000 Joer méi spéit de Fall gewiescht wier. Den Neandertaler wier viru ronn 40.000 verschwonnen. Beweiser, datt den Homo sapiens an den Neandertaler sech begéint hätten, ginn et bis ewell keng.

D'Fuerschergrupp vun der Uni Toulouse, ënnert der Leedung vum Ludovic Slimak, huet Indicë fonnt, datt an de Grottes de mandarin d'Homo sapiens an d'Neandertaler ofwiesselend gelieft hätten. An der Grott gëtt zanter 1990 gefuerscht. Et goufe Fossilien an esou vill verschiddene Schichte vun der Grott fonnt, datt een dovunner ausgeet, datt dës scho virun iwwer 80.000 Joer genotzt gouf.

© Handout/AFP/Ludovic Slimak

Nieft dem Aarbechtsgeschier goufen och eng 1.500 beaarbecht Feiersteng-Spëtze fonnt. An enger vu de mëttlere Schichte waren der, déi ganz präzis veraarbecht waren, "genormt, op ee Milimeter genau", esou de Slimak. Dëst hätt ee bis ewell vun den Neandertaler net kannt, ma si änelen de Feilspëtzten, déi zu Ksar Akil am Libanon fonnt goufen an haut am Musée vun der Havard-University leien. Ksar Akil war eng vun de wichtegste Liewensraim vun den Homo sapiens am Mëttelmierraum. Dofir ginn d'Fuerscher och dovunner aus, datt d'Grott a Frankräich net just vun Neandertaler, ma och vun Homo sapiens genotzt gouf. Och hätt een de Mëllechzant vun engem Homo sapiens hei entdeckt, esou de Fuerscher.

Elo ginn d'Fuerscher der Theorie no, ob sech d'Homo sapiens an d'Neandertaler dann an der Géigend vun der Grott begéint hätten. Dofir wëll ee mat Hëllef vun der Fuliginochronologie d'Schichte vun Äsche un de Wänn vun der Hiel ronderëm fréier Feierplazen analyséieren.

Deemno hätten d'Homo sapiens d'Grott an engem Zäitraum vu 40 Joer als Statioun genotzt, nodeems d'Neandertaler fort waren. Dës hätten d'Grottes de mandrin eréischt ronn 1.000 Joer méi spéit nees genotzt, nodeems d'Homo sapiens se opginn hätten.

Et kann een dovunner ausgoen, datt béid Spezies zu engem gewëssen Zäitraum an der Grott oder am Ëmkrees dovunner koexistéiert, esou de Slimak an der Etüd. Hie geet dovunner aus, datt d'Neandertaler dem Homo sapiens esouguer déi beschte Plazen, fir Feiersteng ze fannen, gewisen hunn.

© Handout/AFP/Ludovic Slimak

Dëst géif och drop hindeiten, datt d'Entstoe vum moderne Mënsch an d'Verschwanne vum Neandertaler vill méi komplex wiere wéi bis ewell ugeholl, seet de Chris Springer, Expert fir Evolutioun vum Mënsch am Natural History Museum zu London. Hie selwer war un dëser Etüd bedeelegt. Déi rezent Entdeckungen aus de Grottes de mandarin wieren e weideren Deel vum Puzzle, fir d'Fro ze beäntweren, zanter wéini de moderne Mënsch an Europa lieft.