D'Energiekäschten déi andauernd klammen, wieren eng Belaaschtung a géife Familljen an Institutiounen an eeschthaft Schwieregkeete bréngen.

Wéi de Buergermeeschter vu Roum, de Roberto Gualtieri weider betount, solle vun 8 Auer un en Donneschdeg den Owend ënnert anerem d'Luuchten um Hiwwel beim Kapitol zu Roum an op der Ponte Vecchio-Bréck zu Florenz komplett ausgoen.

Och d'Administratiounen vu Mailand, Turin, Bologne a Pisa bedeelege sech un der Protestaktioun. Italienesch Gemenge ginn offizielle Chifferen all Joer tëscht 1,6 an 1,8 Milliarden Euro fir Stroum aus. An Zukunft sollen op d'mannst 550 Milliounen Euro nach dobäi kommen, esou d'Autoritéiten an Italien.

D'Hëllefe vun der Regierung géifen net duergoen, Enn Januar huet de Ministerpresident Mario Draghi enger 5,5 Milliarden Euro Aiden zougesot, fir esou Privatpersounen an Entreprisen z'ënnerstëtzen.

Italien ass extrem ofhängeg wat den Import vun Äerdgas a Pëtrol betrëfft.