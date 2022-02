D'Police wier donieft preparéiert, fir d'Blockéiere vun Haaptachsen op de Stroossen ze verhënneren an déi Leit, déi et probéieren, ze verhaften.

Dausende Kritiker vun de Coronamesuren haten annoncéiert, datt si nom Virbild vun de Camionschaufferen aus Kanada e Freideg den Owend an e Méindeg zu Paräis a Bréissel wéilte protestéieren.

E Mëttwoch ware scho verschidde Konvoie vun Nice, Bayonne a Perpignan gestart. D'Police vu Paräis huet awer annoncéiert, datt ee wéilt géint déi Zort vu Protester virgoen an erënnert och drun, datt d'Behënnere vum Verkéier mat enger Geldstrof vu bis zu 4.500 Euro an 2 Joer Prisong ka bestrooft ginn.

D'Menacë vun de Beamte schrecken d'Manifestanten awer aktuell nach net of. Esou hu scho verschidde Leit annoncéiert, datt si "egal wat geschitt" an d'Haaptstad wéilte fueren. D'Demonstrante wéilte just "gehéiert ginn" a keng Blockaden opbauen.

D'Organisateure vun dëse Protester gesi sech an der Traditioun vun de "Gilets Jaunes", déi jo Enn 2018 géint déi héich Pëtrolspräisser demonstréiert hunn. Ee vun den Organisateure sot AFP géintiwwer, datt si, nodeem déi aner friddlech Protester näischt bruecht hätten, eppes Neies wéilte probéieren. Et wéilt ee kucken, "wéi d'Regierung op friddlech a glécklech Leit reagéiert". D'Demonstrante wëlle sech e Freideg zu Paräis treffen, verschiddener hu schonn annoncéiert, datt si dono weider op Bréissel wéilte fueren.

A Frankräich riicht sech de Protest haaptsächlech géint den Impfpass fir Leit iwwer 16 Joer. Domadder sinn nämlech vill Beräicher vum ëffentleche Liewe just nach fir geimpft a geheelte Persounen accessibel.

Vun der Regierungspartei heescht et, datt ee sech der "Middegkeet" vun de Mënsche bewosst wier. Ma d'Konvoien dogéint huet de Christophe Castaner verurteelt. De rietspopulistesche "Rassemblement National" gesäit dat anescht a bezeechent d'Fuerderunge vun den Demonstrante als "legitim". D'Lénkspartei La France Insoumise schwätzt sech dofir aus, datt d'Leit sech sollen a Beweegung setzen.

Déi franséisch Regierungspartei kritt och Ënnerstëtzung aus Däitschland. Vum Gesondheetsminister Karl Lauterbach, deen d'Konvoien als "héichproblematesch" astuuft, heescht et ,datt de "Staat sech net erpressen dierf loossen". "Mir kënnen net soen, mir iwwerloossen eelere Mënschen dem Risiko, well mer Angscht viru Manifestanten hunn".

D'Iddi aus Kanada ass dann och schonn an anere Länner ëmgesat ginn. An Neiséiland haten Autoe wichteg Stroossen am Zentrum vu Wellington blockéiert, hei goufen 120 Leit vun der Police verhaft.