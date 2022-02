En Dënschdeg ass de Gewënner vum Nobelpräis an der Medezin am Alter vun 89 Joer an engem Spidol am franséischen Neuilly-sur-Seine gestuerwen.

Den Doud vum Professer huet de Buergermeeschter vun der Gemeng Hauts-de-Seine enger Rei Medie confirméiert, dorënner der franséischer "Libération". Och de laangjäregen Aarbechtskolleeg vum Professer, den Didier Raoult, huet säin Doud op Twitter bestätegt. Aus der Famill vum Verstuerwene koum allerdéngs nach keng Confirmatioun. Luc Montagnier est décédé.

On perd un homme dont l'originalité, l'indépendance et les découvertes sur l'ARN ont permis la création du laboratoire qui a isolé et identifié le virus du SIDA. (1/2) — Didier Raoult (@raoult_didier) February 10, 2022 Am Joer 2008 huet de franséische Professer Luc Montagnier de Medezin-Nobelpräis fir seng Contributioun an der Decouverte vum HI-Virus, deen AIDS ausléist, kritt. Virun allem zanter dem Ufank vun der Pandemie huet de franséische Virolog allerdéngs dacks duerch seng ëmstridden oder widderluechte Positiounen op sech opmierksam gemaach. Den 12. Januar war hien nach an der Lëtzebuerger Chamber un de Mikro getrueden, fir seng Positioun zu de Covid-Impfungen ze verdeedegen. Dem Professer no hätten d'Vaccinen d'Corona-Varianten ausgeléist, d'Impfunge wieren dowéinst e Feeler. De Professer huet ënner anerem och behaapt, datt de Covid-19-Virus vu Mënschen an engem Labo geziicht gi wier. D'Aussoen aus der Chamberssëtzung kënnt Dir hei nach emol am Faktencheck noliesen. Schonn am Joer 2009 hat de Professer Luc Montagnier an der wëssenschaftlecher Communautéit fir Géigestëmme gesuergt, nodeems hie behaapt hat, et kéint een HIV mat engem gesonden Immunsystem komplett heelen. Dat packe bis ewell awer nach net emol Medikamenter. Links Et ass en "No Go", zweiwelhaft Experten erunzezéien, esou de Mars di Bartolomeo

Doutéis Aussoe vum Christian Perronne iwwer Vaccinatioun virun Deputéierten