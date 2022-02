Wéi d'brittesch Police elo confirméiert huet, kënnt bei de Party-Skandal nach een Evenement dobäi an och den Drock op de Boris Johnson gëtt méi grouss.

No engem Bericht vum "Daily Mirror" koum och elo nach e Quiz-Owend am Regierungssëtz zu London ëm d'Feierdeeg wärend dem Corona-Lockdown dobäi. Dat huet d'Police no weideren Ermëttlungen en Donneschdeg matgedeelt.

Hefteg Kritik kënnt elo aus den eegene Reien, vum konservative Ex-Premier John Mayor. Dësen huet dem Johnson virgeworf, ze léien an de Ruff vum Vereenegte Kinnekräich am Ausland ze schiedegen.

Den "Daily Mirror" hat eng Foto verëffentlecht, déi de brittesche Regierungschef mat 3 vu senge Mataarbechter am Dezember 2020 an der Downing Street weise soll. Um Dësch soll eng oppe Schampesfläsch gestanen hunn an e Mataarbechter hat Lametta op sech hänken.

D'Police huet annoncéiert, dass am Laf vun hiren Ermëttlungen op d'mannst wéinst 12 Evenementer an der Downing Street an de Jore 2020 an 2021 Froebéi un iwwer 50 Leit geschéckt ginn. Déi Befroten hunn dono 7 Deeg Zäit, déi néideg Informatiounen iwwer hir Aktivitéiten un de concernéierten Deeg zeréckzeschécken.

An de brittesche Medie gëtt elo driwwer spekuléieren driwwer, ob de brittesche Premier och soll ënnert dëse Leit sinn, déi de Froebou mussen ausfëllen. Wéi e Porte-parole sot, wier bis en Donneschdeg nach näischt beim Johnson ukomm.

De Verdeedegungsminister Ben Wallace huet an deem Zesummenhang drop verwisen, dass de Regierungschef "komplett an transparent" wéilt iwwert d'Faiten kommunizéieren.

Op d'Fro, ob hie géint zerécktrieden, wann hie vun der Police eng Geldstrof wéinst dem Verstouss géint d'Lockdown-Reegele kritt, huet de Boris Johnson bei engem Besuch am Nato-Haaptsëtz zu Bréissel op déi aktuell Ermëttlunge verwisen. Dës misste fir d'éischt emol ofgeschloss ginn. An eréischt dono wier de "richtegen Zäitpunkt, fir méi dozou ze soen", sou d'Äntwert un déi sëllege Journalisten op der Plaz.

E puer Deputéiert vum Premier senger Tory-Partei hunn ëffentlech säi Récktrëtt gefuerdert.